ВТБ учредил компанию, которая займется сделками asset-based-finance

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в марте учредил новую компанию, которая будет заниматься сделками asset-based-finance (ABF).

Как следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс", в марте входящая в группу ВТБ компания "ВТБ Факторинг" зарегистрировала ООО "АБФ Финанс".

Как пояснил "Интерфаксу" генеральный директор "ВТБ Факторинг" Антон Мусатов, новая компания будет заниматься сделками ABF: финансированием купли-продажи товара, товарных запасов и сырья для решения потребности крупнейших компаний на российском рынке в удлинении контрактных отсрочек от поставщиков и кредиторской задолженности для синхронизации операционных, производственных и финансовых циклов.

"ВТБ Факторинг" планирует охватить все сегменты рынка коммерческого финансирования в РФ, включая широко распространенные в мире продукты asset-based-finance (ABF) и asset-based-lending (ABL).

"Развитие этих направлений существенно отличается от наших действующих типовых факторинговых процессов и поэтому будет происходить на отдельных компаниях под контролем менеджмента "ВТБ Факторинг", - указал Мусатов.

"Иная специфика бизнеса и риск-подходы "АБФ Финанс" будут способствовать более адаптивному и органичному внедрению факторинга в бизнес-процессы крупнейших компаний российской экономики", - добавил он.