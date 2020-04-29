Нерезиденты в марте снизили вложения в ОФЗ на рекордные 293 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Нерезиденты в марте 2020 года снизили вложения в ОФЗ на 293 млрд рублей, или на 9,2%, до 2,892 трлн рублей с 3,185 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Снижение в марте стало рекордным сокращением за месяц, оно более чем вдвое превысило прежнее максимальное снижение, зафиксированное в июне 2018 года, когда инвестиции сократились на 141 млрд рублей.

Тем не менее накопленный объем инвестиций нерезидентов в российские гособлигации на 1 апреля был выше, чем в начале 2020 года (2,87 млрд рублей на 1 января).

Объем рынка ОФЗ в марте увеличился на 2 млрд рублей, до 9,13 трлн с 9,128 трлн рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ в марте снизилась до 31,7% с абсолютно максимальных 34,9%.