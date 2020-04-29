"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" не будет проводить торги в период с 10:00 до 14:00 дня исполнения фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures в случае, если расчетная цена (settle price) соответствующего фьючерсного контракта на нефть на NYMEX будет определена на уровне ниже минус 50 центов, говорится в сообщении биржи.

Такую рекомендацию дал комитет по срочному рынку, в состав которого входят представители основных участников срочного рынка "Московской биржи". Заседание состоялось 28 апреля.

На заседании рассматривались вопросы, связанные с беспрецедентным снижением до отрицательных значений котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group), и последствия этих событий для российских участников финансового рынка.

До момента реализации функционала торгов фьючерсными контрактами по отрицательным ценам "Московская биржа" совместно с участниками рынка предложила ряд мер, направленных на минимизацию рисков участников и их клиентов.

В частности, как уже было объявлено ранее, в соответствии с рекомендациями комитета по срочному рынку принято решение о переносе даты исполнения ближайшего фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с 19 мая на 30 апреля 2020 года и даты исполнения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil с 14 мая на 29 апреля 2020 года.

Также комитет по срочному рынку рекомендовал не проводить торги в период с 10:00 до 14:00 дня исполнения фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures в случае, если расчетная цена (settle price) соответствующего фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures на NYMEX будет определена на уровне ниже минус 50 центов.

Ранее комитет по срочному рынку одобрил предложения "Московской биржи" по реализации функционала, позволяющего осуществлять торги контрактами с отрицательными ценами. Решение о сроках внедрения данного функционала будет принято позднее по итогам проработки биржей и участниками рынка всех технологических и регуляторных аспектов.

Кроме того, с 23 апреля "Московская биржа" внедрила механизм изменения риск-параметров в ходе вечерней торговой сессии в отношении контрактов на иностранные индикаторы, торги по которым осуществляются на международных биржах. Изменения риск-параметров возможны не ранее чем через 15 минут после стабилизации цены контракта на уровне одной из границ ценового коридора. При этом цены контрактов до момента реализации функционала торгов с отрицательными ценами не смогут достигать отрицательных значений, а будут находиться на нижней границе ценового коридора до окончания торговой сессии или до изменения тренда.