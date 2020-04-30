Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

"Детский мир" в апреле снизил выручку на 33% из-за коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" по итогам первых 27 дней апреля снизил выручку на 33% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год.

При этом выручка онлайн-сегмента выросла в 3,5 раза. Доля онлайн-сегмента в общей выручке сети в России составила 41%, сообщила компания.

Экономический кризис

"В середине марта компания столкнулась с влиянием активного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и мире, в результате чего мы зафиксировали значительное снижение трафика в розничной сети. "Детский мир" реализует комплекс антикризисных мер: обеспечивает безопасность наших сотрудников и покупателей, а также требуемый запас товаров первой необходимости", - сказала гендиректор ритейлера Мария Давыдова (ее слова процитированы в сообщении).

"В то же время нам удалось значительно оптимизировать операционные расходы, в том числе за счет временного закрытия магазинов в крупных торговых центрах. При этом большая часть нашей розничной сети в России продолжает работать", - добавила она.

В I квартале "Детский мир" увеличил выручку на 11,2%, до 31,02 млрд рублей.

Кроме того, ритейлер "Детский мир" подтвердил план открыть не менее 300 новых магазинов в ближайшие годы (2020-2023 года), но допустил корректировку "тактических целей" на 2020 год, отмечается в сообщении компании.

"Мы полностью подтверждаем объявленные в начале марта среднесрочные цели компании: планируем открыть не менее 300 магазинов с 40% внутренней нормой доходности, а также сохранить двузначный уровень рентабельности по скорректированной EBITDA", - заявила Давыдова.

Кроме того, "Детский мир" видит большой потенциал в развитии нового сверхмалого формата магазинов с предварительной оценкой емкости рынка в 2 тыс. торговых точек, говорится в сообщении. "Однако по итогам II квартала допускаем тактическую корректировку целей на 2020 год", - заявила Давыдова.

Согласно презентации компании, планы открыть 80 магазинов в 2020 году пока сохраняются. Большинство открытий придется на IV квартал, сообщил ритейлер.

Детский мир Мария Давыдова коронавирус

Новости

USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Норвегия впервые за последние 18 лет сократит добычу нефти

"Яндекс" решил снести гостиницу "Корстон" и построить офис такой же высоты

Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

"Мосбиржа" назвала условие прекращения торгов фьючерсами на WTI в день исполнения

"Газпром" согласился исправить счета за газ для PGNiG после решения суда

Цены на нефть начали активно расти после выхода данных о запасах в США

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Только 2% турагентств получили финансовую помощь от государства, заявили в РСПП

ВВП США в I квартале упал впервые за шесть лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');