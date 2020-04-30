"Детский мир" в апреле снизил выручку на 33% из-за коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Детский мир" по итогам первых 27 дней апреля снизил выручку на 33% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год.

При этом выручка онлайн-сегмента выросла в 3,5 раза. Доля онлайн-сегмента в общей выручке сети в России составила 41%, сообщила компания.

"В середине марта компания столкнулась с влиянием активного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и мире, в результате чего мы зафиксировали значительное снижение трафика в розничной сети. "Детский мир" реализует комплекс антикризисных мер: обеспечивает безопасность наших сотрудников и покупателей, а также требуемый запас товаров первой необходимости", - сказала гендиректор ритейлера Мария Давыдова (ее слова процитированы в сообщении).

"В то же время нам удалось значительно оптимизировать операционные расходы, в том числе за счет временного закрытия магазинов в крупных торговых центрах. При этом большая часть нашей розничной сети в России продолжает работать", - добавила она.

В I квартале "Детский мир" увеличил выручку на 11,2%, до 31,02 млрд рублей.

Кроме того, ритейлер "Детский мир" подтвердил план открыть не менее 300 новых магазинов в ближайшие годы (2020-2023 года), но допустил корректировку "тактических целей" на 2020 год, отмечается в сообщении компании.

"Мы полностью подтверждаем объявленные в начале марта среднесрочные цели компании: планируем открыть не менее 300 магазинов с 40% внутренней нормой доходности, а также сохранить двузначный уровень рентабельности по скорректированной EBITDA", - заявила Давыдова.

Кроме того, "Детский мир" видит большой потенциал в развитии нового сверхмалого формата магазинов с предварительной оценкой емкости рынка в 2 тыс. торговых точек, говорится в сообщении. "Однако по итогам II квартала допускаем тактическую корректировку целей на 2020 год", - заявила Давыдова.

Согласно презентации компании, планы открыть 80 магазинов в 2020 году пока сохраняются. Большинство открытий придется на IV квартал, сообщил ритейлер.