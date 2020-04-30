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ВТБ привлек стратегических инвесторов в свой зерновой бизнес

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Партнерами ВТБ в компании "Деметра-холдинг", в которой консолидированы зерновые активы группы, стали структуры Таймураза Боллоева и Александра Винокурова.

Как сообщил ВТБ, стратегическими инвесторами холдинга стали АО "Агронова" и Marathon Group, получившие по итогам сделки 25% и 24,999% "Деметры" соответственно.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем "Агроновы" является экс-глава "Балтики" Боллоев. Marathon Group принадлежит Винокурову, партнеру ВТБ по инвестициям в сеть "Магнит".

ВТБ остается контролирующим владельцем "Деметра-холдинга" и продолжит осуществлять операционное управление холдингом, говорится в сообщении. Сделки по вхождению в капитал холдинга новых инвесторов были денежными и закрыты в апреле, сообщает ВТБ.

ВТБ

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