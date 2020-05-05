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Бразильская Petrobras отчиталась о рекордном экспорте нефти в апреле

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) в апреле увеличила экспорт нефти до рекордного уровня в 1 млн б/с, говорится в сообщении компании.

В Petrobras сообщают, что это на 145% больше, чем за аналогичный период 2019 года. "Рост соответствует тенденции, наблюдавшейся в первом квартале 2020 года, когда экспорт увеличился на 25% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года", - отмечается в сообщении.

"Такой результат получается в сложный период мировой экономики, когда наблюдается значительное падение спроса на нефть и нефтепродукты из-за вспышки нового коронавируса (COVID-19). На фоне сильного сокращения национального рынка Petrobras, удовлетворив внутренний спрос, направляет усилия на экспорт своей продукции", - говорится в пресс-релизе.

Предыдущий рекорд экспорта нефти Petrobras установила в декабре 2019 года, тогда он составлял 771 тыс. б/с.

В первые четыре месяца 2020 года основным покупателем для Petrobras был Китай - экспорт нефти в этом направлении составлял 60% общего количества. Компания уточняет, что помимо Китая обычно поставляет нефть в США, Европу, Индию и на другие азиатские рынки. "Мы ожидаем сохранения высоких показателей нашего экспорта в связи с возобновлением спроса в Китае и действиями по освоению новых рынков сбыта нашей продукции", - отмечается в пресс-релизе.

Государства ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Petrobras сообщала о планах снизить в апреле добычу до 2,07 млн б/с из-за резкого сокращения спроса на нефть в мире. Однако в конце апреля компания отчиталась о том, что вернулась к добыче нефти в 2,26 млн б/с, увидев чуть более высокий спрос на нефть, чем ожидала ранее.

Бразилия Petroleo Brasileiro

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