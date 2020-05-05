Сбербанк озвучил планы о кредитах по программе для системообразующих предприятий

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует выдать кредиты на оборотные средства по госпрограмме для системообразующих предприятий на сумму 100 млрд рублей, сообщил журналистам через пресс-службу первый зампред правления Александр Ведяхин.

По его словам, Сбербанк в рамках программы выдал первые ссуды представителям наиболее пострадавших отраслей - производства горной техники, торговли непродовольственными товарами и мебельной промышленности.

Госпрограмма предусматривает выдачу системообразующим предприятиям кредитов на пополнение оборотных средств по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли. Максимальный размер кредита - 3 млрд рублей.

"Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее", - поясняется в пресс-релизе Сбербанка.

Как сообщалось, на эту программу правительство планирует выделить субсидию в объеме 24 млрд рублей.