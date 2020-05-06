Бывший гендиректор Okko Гродецкий стал топ-менеджером в ivi

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор онлайн-кинотеатра Okko, принадлежащего Rambler Group, Иван Гродецкий перешел к конкуренту, став исполнительным директором компании ivi.

"Иван Гродецкий назначен на должность исполнительного директора ivi. Должность предполагает прямое подчинение Олегу Туманову - генеральному директору и основателю ivi. Гродецкий сосредоточится на руководстве бизнесом компании в ее операционной деятельности",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Появление данной позиции связано с ростом бизнеса компании и развитием рынка легальных видеосервисов в целом, пояснили в ivi.

Туманов остается гендиректором и будет заниматься стратегическими вопросами развития компании, ключевыми бизнес-инициативами и партнерствами, а также работой с инвесторами.

6 марта стало известно об уходе Гродецкого с поста гендиректора Okko, который он занимал с 2015 года, ранее, с 2010 года, был коммерческим директором данной компании.

В компании заявили об усилении команды ещё двумя менеджерами.

Занимавший ранее пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") Юрий Смагаринский назначен в ivi на позицию коммерческого директора. Он будет заниматься развитием дистрибуции и партнерств в России, а также полномасштабным развитием сервиса на рынках СНГ и мира. Смагаринский проработал в "Вымпелкоме" более 15 лет и в последние годы возглавлял сферы дистрибуции и клиентского сервиса, реализовав несколько масштабных проектов по развитию и цифровизации бизнеса "Вымпелкома", напомнили в ivi.

Руководителем контентного направления ivi стала Мария Гречишникова, ранее занимавшая позицию вице-президента по продажам и международным проектам Star Media. Ей предстоит заняться усилением контентной стратегии сервиса. В ivi отметили, что Гречишникова более 16 лет работала в крупнейших производственных телекомпаниях России, имеет налаженные контакты с российскими и мировыми игроками рынка.

По данным компании, аудитория онлайн-кинотеатра ivi по итогам 2019 года превысила 50 млн уникальных пользователей. В мае 2019 года ivi запустил подразделение ivi originals, которое фокусируется на создании и продвижении контента собственного производства. Одним из первых его шагов стала стратегическая сделка с одной из ведущих студий-производителей контента Carbon Production, в рамках которой ivi приобрела миноритарную долю в студии.

На данный момент каталог ivi насчитывает более 85 тыс. единиц контента. В 2019 году были заключены стратегические сделки с крупнейшими международными студиями - Fox, Viacom, Warner Bros.