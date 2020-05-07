Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне увеличения спроса на риск

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне увеличения спроса на рисковые активы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,34-74,49 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,38 руб./$1 (-20 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,3 руб./EUR1 (-18,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,1 копейки к уровню закрытия среды, 6 мая, до 77,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,81 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,77 копейки выше официального курса.

Рубль укрепляется на фоне позитивных новостей из Китая

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется на старте торгов благодаря росту интереса к риску и повышению валют emerging markets на фоне признаков восстановления экспорта и деловой активности в промышленности Китая. Китайский экспорт в апреле неожиданно восстановился на фоне постепенного возобновления работы предприятий, в то время как темпы падения импорта сильно ускорились.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $200,28 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Импорт рухнул на 14,2% - до $154,94 млрд.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в апреле поднялся до 44,4 пункта по сравнению с 43 пунктами в предыдущий месяц. Тем не менее, значение индикаторов остается ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в данном секторе экономики.

Новые политические разногласия между Пекином и Вашингтоном

В то же время инвесторы продолжают следить за развитием новых политических разногласий между США и Китаем. США разочарованы нынешними отношениями с Китаем, заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме. "Прямо сейчас это - отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование", - сказала она, отвечая на вопрос об отношениях США и КНР.

По ее словам, в частности, президент США Дональд Трамп разочарован тем, как в ситуации с коронавирусом "некоторые решения Китая поставили под угрозу жизни американцев". При этом она не стала комментировать торговые отношения двух стран, отметив, что Трамп был доволен тем, что сторонам удалось в прошлом году подписать первую фазу соглашения.

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве уменьшилась на 1,35% - $29,32 за баррель. По итогам торгов в среду, 6 мая, июльские фьючерсы подешевели на 4%, до $29,72 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустился в цене на 1,67% - до $23,59 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 2,3% - до $23,99 за баррель.

Минэнерго США сообщило накануне, 6 мая, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.