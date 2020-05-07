Основателю Baring Vostok Майклу Калви продлили домашний арест до 13 августа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 13 августа по ходатайству следствия продлил домашний арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в растрате средств банка "Восточный". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгосуда в четверг.

На аналогичный срок суд продлил домашний арест партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзина, бывшему генеральному директору "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову и бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok вменяется растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года (часть 4 статьи 160 УК РФ). Никто из обвиняемых не признает вину.

В настоящее время расследование завершено, с декабря стороны знакомятся с материалами дела.

Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.