Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Основателю Baring Vostok Майклу Калви продлили домашний арест до 13 августа

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд до 13 августа по ходатайству следствия продлил домашний арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в растрате средств банка "Восточный". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгосуда в четверг.

На аналогичный срок суд продлил домашний арест партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзина, бывшему генеральному директору "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову и бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Фигурантам так называемого дела Baring Vostok вменяется растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года (часть 4 статьи 160 УК РФ). Никто из обвиняемых не признает вину.

В настоящее время расследование завершено, с декабря стороны знакомятся с материалами дела.

Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Майкл Калви Baring Vostok

Новости

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

Рост цен на медикаменты в РФ в апреле в четыре раза превысил общую инфляцию

Минфину не понравилось включение автопрома в список наиболее пострадавших отраслей

Минфину не понравилось включение автопрома в список наиболее пострадавших отраслей

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19

Путин потребовал включить водный транспорт в список пострадавших от COVID-19
Экономический кризис

Титов заявил, что каждая новая неделя COVID-ограничений усиливает ущерб бизнеса

Титов заявил, что каждая новая неделя COVID-ограничений усиливает ущерб бизнеса

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус

У владельца "Спартака" Федуна выявлен коронавирус

Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

Альфа-групп отказалась забирать дивиденды на свой пакет в Х5

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');