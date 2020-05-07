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Ресторанный рынок РФ в марте упал на 3,4%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Оборот ресторанов, баров и кафе в России в марте 2020 года снизился на 3,4% по сравнению с показателем за март 2019 года, до 126 млрд рублей, сообщил Росстат.

В I квартале российский ресторанный рынок увеличился на 3%, до 390,2 млрд рублей (в феврале рост составил 6,6%, в январе - 6,2%).

Официальные ограничения, которые затронули работу ресторанов, были введены только в конце марта. Так, с 28 марта в России действует режим "нерабочих дней", с 30 марта регионы начали вводить режим самоизоляции граждан.

Рестораны и кафе могут продолжать работу только в режиме обслуживания заказов на вынос и доставки.

Между тем, рестораторы еще в начале марта жаловались на падение выручки: рестораны столкнулись с оттоком гостей еще до активного распространения коронавируса в России. Так, владелец сети ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов говорил, что рестораны потеряли около 30% выручки. "Спад сейчас уже в районе 30%, минус 30% от ранее прогнозируемой выручки, и этот спад набирает обороты. Мы считаем, что это, в первую очередь, панические настроения, муссирование в СМИ этой проблемы коронавируса", - заявил он 5 марта.

Росстат

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