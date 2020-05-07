КС Молдавии аннулировал соглашение о российском кредите на 200 млн евро

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Соглашение о предоставлении Россией Молдавии кредита на 200 млн евро признано противоречащим Конституции Молдавии. Такое решение в четверг вечером принял Конституционный суд (КС) Молдавии, передал корреспондент "Интерфакса".

КС аннулировал соглашение, которое не может теперь вступить в силу. Этим же решением Конституционный суд признал противоречащими Конституции и другие акты, связанные с "российским кредитом". Речь идет о постановлении правительства о начале переговоров с Россией по поводу предоставления кредита, а также постановление правительства и закон парламента о ратификации Соглашения с Россией о предоставлении кредита на 200 млн евро.

Как сообщал "Интерфакс", Соглашение с Россией о предоставлении Молдавии данного кредита было подписано 17 апреля, а 23 апреля документ был ратифицирован парламентом. В тот же день КС приостановил действие закона о ратификации Соглашения до рассмотрения по существу трех депутатских запросов.

Вынесенное решение КС вступает в силу с момента принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.