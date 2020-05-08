Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,3%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом рублевых цен blue chips на фоне подъема внешних площадок на новостях о переговорах между торговыми представителями Китая и Соединенных Штатов; индекс МосБиржи за минуту торгов вырос на 0,3%, а индекс РТС просел на 0,2% на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2642,99 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1124,48 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 73,88 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Башнефти" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-0,3%), "РусАла" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, появилась информация, что уже на следующей неделе Вашингтон и Пекин проведут телеконференцию для обсуждения прогресса выполнения торгового соглашения первой фазы. Вполне очевидно, что в условиях пандемии формальное выполнение соглашения становится невозможным. Тем не менее, государственные СМИ Китая сообщили о состоявшемся телефонном разговоре представителей США и КНР по торговым вопросам, что вызвало прилив оптимизма на рынках в пятницу.

Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что Пекин может начать распродажу американских казначейских обязательств или прекратить покупку новых в ответ на угрозы Вашингтона наказать Китай за мнимое изобретение COVID-19 либо недочеты по информированию об эпидемии. Впрочем, как признают экономисты, отказ от обязательств со стороны США является "безумной идеей".

Апрель может стать историческим месяцем падения занятости в США, но он также станет нижней точкой падения экономики. Масштаб проблем вынуждает сохранять стимулы в долгосрочной перспективе, а это неизбежно будет размывать ценность денег против активов.

Нефть также реагирует на перспективы переговорного процесса Вашингтона и Пекина. Впрочем, более значимым является процесс ослабления карантинных мер. В 15:30 по московскому времени Минтруд США отчитается о безработице в апреле: ожидается падение на 22,0 млн рабочих мест и безработица на уровне 16,0%. Поздно вечером в пятницу поступит статистика от Baker Hughes, и на рынке ожидают, что число активных буровых сократится еще минимум на 50 единиц, как это происходит еженедельно с середины марта.

"Страшная" статистика по рынку труда США инвесторов не пугает, так как при существующих монетарных стимулах деньги неизбежно проиграют активам. Российские индексы в пятницу продолжат рост, а доллар вернется под отметку 74 руб./$1, считает Кочетков.

В США в четверг индексы выросли, при этом индекс Nasdaq Composite (+1,4%) отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Подъему индекса способствовал существенный рост акций крупных технологических компаний Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet, курс этих бумаг находится в "плюсе" с начала года.

Некоторые инвесторы полагают, что массовый переход людей и компаний на удаленную работу из-за коронавируса приведет к более широкому использованию технологий.

В пятницу растут фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 1%) на фоне сообщений о переговорах между торговыми представителями Китая и США.

Китай и США подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минкоммерции КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам - торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Отмечается, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

Нефть в пятницу растет, однако цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $30,17 за баррель (+2,4% и -0,9% в четверг), июньская цена WTI - $24,41 за баррель (+3,7% и -1,8% накануне).

Цены могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.