В НИУ ВШЭ заявили, что меры поддержки на 2,2 п.п. смягчат спад реальных доходов во II кв.

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Падение реальных располагаемых доходов населения во II квартале 2020 года может составить порядка 20%, уже принятые меры правительства лишь на 2,2 п.п. смягчают этот спад, говорится в периодическом обзоре института "Центр развития" НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе".

"В периоды кризисов политика государства является важным фактором, влияющим на динамику доходов населения. В 2009-2010 гг. негативные последствия для доходов удалось сгладить, повышая пенсии. После 2014 г. таких масштабных мер, смягчающих падение реальных располагаемых доходов, не принималось, и по итогам 2019 г. они оставались на 7,4% ниже уровня 2013 г. По нашим оценкам, без принятия антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения могли бы составить во втором квартале 2020 г. 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 г. Уже принятые меры поддержки повысят этот уровень на 2,2 п.п. В целом за год падение реальных доходов может составить от 8 до 12%", - говорится в обзоре ВШЭ.

В нем подчеркивается, что в рамках нового антикризисного пакета и плана восстановления экономики, которые сейчас разрабатываются, прежде всего необходимо усилить меры поддержки доходов населения, как напрямую, так и через предприятия.

Экономисты ВШЭ основывают свои расчеты по II кварталу на результатах ряда опросов. Они допускают, что 25% работников потеряют зарплату или будут получать ее в неполном размере, причем половина из них не будет получать зарплату совсем, а вторая половина будет получать 50% от прежнего заработка.

Эксперты ВШЭ, в частности, предлагают включить в третий пакет мер в сфере поддержки доходов и платежеспособности граждан предоставление выплат пособий категориям лиц, не подпадающим под условия получения пособий по безработице (самозанятые, владельцы ИП), рассмотрение возможности повышения предельного размера выплат по пособиям по безработице, предоставление для физических лиц дополнительного повышения лимитов по реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов.