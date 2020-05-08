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Цены на нефть умеренно повышаются на ожиданиях сокращения добычи

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 по московскому времени составляет $29,69 за баррель, что на $0,23 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,22 (0,93%) - до $23,77 за баррель.

Цены на нефть могут завершить неделю ростом впервые с февраля. С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в апреле упало до минимума за 3,5 года (с июля 2016 года), свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1514 установок против 1964 в марте. При этом апрельский уровень на 626 меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

Состояние "контанго" на нефтяном рынке, при котором фьючерсы на поставки нефти в будущем стоят дороже более ранних контрактов, может в скором времени смениться на "бэквордацию", когда более поздние контракты торгуются с дисконтом к ближайшим, отмечает аналитик Mizuho Securities USA Роберт Йогер, которого цитирует MarketWatch.

"Какова бы ни была причина, состояние рынка свидетельствует о том, что мы приближаемся к переходу от избытка к дефициту", - сказал он.

Он добавил, что "бэквордация" способствует уменьшению запасов с целью удовлетворения спроса.

О возможном переходе рынка к "бэквордации" говорит уменьшение разницы в цене ближайшего и следующего за ним фьючерса. По итогам торгов в четверг июньские фьючерс WTI стоил $23,55 за баррель, июльский - $24,83. Йогер отмечает, что дисконт, с которым торгуется ближайший контракт по сравнению с последующим, сокращался семь дней подряд. Эксперт подчеркнул, что разница в цене июльского и августовского контрактов Brent также непрерывно сокращается с начала месяца. По итогам торгов в четверг стоимость фьючерса Brent на июль составила $29,46 за баррель, на август - $30,4.

Brent WTI

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