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На торги выставлены ключевые активы Олекминского рудника

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ключевые активы банкротящегося Олекминского рудника, выставлены на торги. Это в том числе лицензия на месторождение Куранах, карьер, основное перерабатывающее оборудование и элементы инфраструктуры. Стартовая цена имущества - почти 1,31 млрд рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня. Предлагать свою цену можно будет с 17 июня, итоги аукциона будут подведены 18 июня.

Олекминский рудник на 100% принадлежит компании IRC, разрабатывает месторождение титаномагнетитовых руд Куранах (Амурская область). С весны 2016 года Куранах находится в режиме поддержания работоспособности (care and maintenance). Сейчас IRC производит продукцию только на другом активе - Кимкано-Сутарском ГОКе (Еврейская автономная область).

С середины 2018 года на Олекминском руднике действует конкурсное производство, инициатором банкротства выступила ФНС с требованиями на 152 млн рублей.

Оперативно получить комментарий IRC, собирается ли сама компания участвовать в торгах, не удалось. Другие производители об интересе к активу не заявляли. В прошлом году руководство IRC говорило, что надеется перезапустить Куранах, но для этого нужен стратегический инвестор. Продукция рудника достаточно специфична, и для запуска нужна гарантия спроса.

Проектная мощность Олекмы по добыче и переработке руды составляет 2,6 млн тонн. Выставленный на торги комплекс включает карьер, дробильно-сортировочное оборудование, сепараторы - все, что необходимо для переработки руды, обогащения и производства железорудного и ильменитового концентратов. Также предприятие располагает ж/д тупиком, прирельсовой базой, складом ГСМ, ремонтными мастерскими, энергоинфраструктурой, помещениями для размещения персонала и других бытовых нужд и так далее.

До приостановки IRC производила на Куранахе около 1,1 млн тонн железорудного и 200 тыс. тонн ильменитового концентрата в год.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке. Крупнейшим акционером IRC с долей 31,1% остается золотодобытчик Petropavlovsk, однако он заключил предварительное соглашение с инвесткомпанией Stocken Board о продаже 29,9%.

Petropavlovsk Куранах IRC Олекминский рудник Амурская область ЕАО Stocken Board

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