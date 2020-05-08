Цены на иномарки продолжили медленно отыгрывать девальвацию рубля

С начала мая цены прибавили 0,5%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на иностранные автомобили постепенно отыгрывают девальвацию рубля, произошедшую в марте-апреле на фоне обвала нефтяных котировок. При этом рост цен, хоть и немного ускорился в начале мая, в условиях слабого спроса остается достаточно сдержанным.

Как отмечается в недельной сводке Росстата по динамике потребительских цен, легковые автомобили иностранных марок в период с 28 апреля по 6 мая подорожали на 0,5%.

В первую неделю предыдущего месяца статистическое ведомство, с апреля расширившее корзину товаров и услуг для расчета недельной инфляции, не сообщало о темпах роста цен на иностранные автомобили, ограничившись данными об инфляции в сегменте отечественных машин (+0,8% - следствие повышения цен "АвтоВАЗом", который объявил об индексации на 1% в среднем с 1 апреля). Соответственно, для корректного сравнения динамики цен на иностранные автомобили недостаточно данных, ведь именно с первого числа месяца обычно происходят повышения.

В еженедельных сводках Росстата данные по иностранным автомобилям есть за периоды с 7 по 13 апреля, с 12 по 29 апреля и с 21 по 28 апреля. Все эти три недели они дорожали на 0,2%, оставаясь в русле общей инфляции. Индексация цен в начале мая на 0,5% из динамики потребительских цен в целом выбивается: инфляция в РФ за этот период составила лишь 0,1%.