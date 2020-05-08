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Самый большой крытый рынок в Стамбуле возобновит работу с 1 июня

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший крытый рынок Турции - Гранд-базар в Стамбуле - возобновит свою работу с 1 июня. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на директора рынка Фатиха Куртулмуша.

По его словам, посетители рынка должны будут соблюдать правила социального дистанцирования.

На территории базара, который закрыт с 23 марта, находятся более 3 тыс. магазинов и 61 крытая улица. Согласно статистике, рынок ежедневно посещают от 250 до 400 тыс. человек.

За последние сутки в Турции зафиксировано 48 летальных исходов вследствие заражения коронавирусом. Таким образом, общее число жертв заболевания в стране составило 3689 человек.

В стране диагностировано 1848 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших преодолело порог в 135 тыс. человек. За период пандемии 86 396 пациентов с подтвержденным COVID-19 полностью вылечились.

По данным турецкого министерства здравоохранения, всего с начала вспышки заболевания Турция провела почти 1,3 млн тестов на коронавирус.

Турция Стамбул

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