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В Калининграде начали собирать BMW X6

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" начала производство BMW X6 на заводе в Калининграде, сообщила BMW Group в России.

"Компания BMW Group Россия объявляет о старте локальной сборки BMW X6 на заводе "Автотор" в Калининграде. Первые автомобили сошли с конвейера 29 апреля. Бестселлер сегмента SAC (Sports Activity Coupe) стал восьмой моделью бренда, которая в настоящее время собирается на российском предприятии", - говорится в пресс-релизе.

Локальная сборка BMW X6 нового поколения будет осуществляться в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей - xDrive30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.), xDrive40i (340 л.с.).

Комплектации BMW X6 российской сборки уже доступны для заказа в дилерской сети BMW Group Россия.

Как сообщалось, "Автотор" по итогам 2019 года выпустил 212 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW, Ford.

Автотор BMW BMW X6 Калининград

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