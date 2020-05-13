Сбербанк сократил чистую прибыль по РСБУ в апреле в 6,6 раза

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России сократил чистую прибыль по РСБУ в апреле в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,4 млрд рублей, следует из материалов банка.

Прибыль за январь-апрель составила 230,1 млрд рублей, что на 21,6% меньше показателя за первые четыре месяца 2019 года.

"Расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в апреле составили 63,3 млрд рублей. За четыре месяца текущего года данные расходы составили 242,1 млрд рублей против 9,9 млрд рублей годом ранее, что связано с отражением в апрельской отчетности макропоправок, предусмотренных МСФО 9 для учета ухудшения макропрогнозов на фоне глобального шока от пандемии", - говорится в пресс-релизе.