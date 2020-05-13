Десять регионов РФ дали налоговые льготы владельцам коммерческого транспорта

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Десять российских регионов в рамках антикризисной поддержки бизнеса приняли законодательные акты о налоговых послаблениях для предпринимателей, владеющих коммерческим транспортом. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) в среду.

В частности, в Адыгее от уплаты транспортного налога освобождены предприниматели, являющиеся на 1 марта 2020 г. субъектами МСП и занятые в одном из 38 видов экономической деятельности, включая розничную торговлю легковыми автомобилями, деятельность автомобильного грузового транспорта, услуги по предоставлению мест для временного проживания.

В Якутии от транспортного налога за 2019 г. освобождены предприниматели, основным видом деятельности которых на 1 марта текущего года являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном и междугороднем сообщении.

В Магаданской области за налоговый период 2020 г. от уплаты транспортного налога освобождены индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП и основным видом деятельности которых на 1 марта текущего года является "Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении" и "Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта".

В Оренбургской области за налоговый период 2019 г. сумма транспортного налога снижена на 25% для предпринимателей, которые по состоянию на 1 марта этого года включены в единый реестр субъектов МСП и занимаются организацией регулярных автобусных пассажирских перевозок.

"Льготы по транспортному налогу для ИП, занятых в пострадавших отраслях экономики, также предоставлены в Новгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономном округе", - добавляет ФНС, отмечая, что с информацией о льготах можно ознакомиться на сайте ведомства.

ФНС поясняет, что льготу можно получить в беззаявительном порядке, не обращаясь в инспекцию лично.

"Она предоставляется на основании информации, которую налоговым органам предоставляют ГИБДД и иные ведомства. Налогоплательщики также вправе самостоятельно обратиться в любую инспекцию с заявлением о предоставлении льготы. Направить его можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика либо на бумаге по почте или иным способом", - говорится в сообщении налоговой службы.