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"Ямал СПГ" проведет в мае плановый поочередный ремонт двух линий на 12 суток каждая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" проведет плановое техническое обслуживание с поочередной остановкой второй и третьей технологических линий на 12 суток каждая в период с 21 мая по 15 июня 2020 года, сообщила компания.

Помимо регулярных работ запланирована модернизация адсорберов установок удаления ртути, а также повышение эффективности работы линий сжижения природного газа. Плановое техническое обслуживание проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком и не повлияет на плановый объем производства за год, говорится в сообщении.

Плановое обслуживание первой линии сжижения переносится на один год позже с августа 2020 года на 2021 год.

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа", французской Total и китайских CNPC и SRF. СП построило СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г), к концу года планируется запустить еще одну очередь на 990 тыс. т/г.

НОВАТЭК Ямал СПГ

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