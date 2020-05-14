Сбербанк выдал примерно треть запрошенной у него суммы беспроцентных кредитов

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России выдал беспроцентные кредиты на зарплату в рамках госпрограммы на 13 млрд рублей при объеме заявок 42 млрд рублей, сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов.

Всего банк одобрил кредиты по этой программе на 21,2 млрд рублей. Также Сбербанк проанализировал общую динамику выдачи корпоративных ссуд в апреле. "По сравнению с апрелем прошлого года снижение объемов кредитования в пострадавших отраслях составило чуть более 8,5% при снижении кредитования в остальных отраслях почти на 18%. Мы полагаем, что именно запуск программ господдержки способствовал более активному кредитованию клиентов пострадавших отраслей", - сказал Попов.

Он сообщил, что по собственной программе "кредитных каникул" Сбербанка для бизнеса с конца марта поступило более 85 тыс. заявок, одобрено более 61 тыс. заявок, проведена реструктуризация по 48 тыс. договоров. "Общий объем реструктуризации составил 111 млрд рублей. Высокий спрос на реструктуризацию мы наблюдаем в ритейле, общественном питании, отрасли бытовых услуг населению", - отметил Попов.

Он уточнил, что заявки на реструктуризацию подали 28% заемщиков банка из непродовольственного ритейла, более 34% клиентов сферы общепита, примерно 40% компаний туристического, спортивного бизнеса, отраслей досуга и образования, более 60% компаний, занимающихся выставочной деятельностью.