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Почти во всей Японии отменили режим ЧП из-за коронавируса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима чрезвычайного положения с 39 из 47 префектур, сообщает Japan Times.

"Мы сегодня решили отменить режим ЧС в 39 префектурах", - сказал Абэ не пресс-конференции в четверг.

Как и ожидалось, чрезвычайное положение сохранили в городах Токио и Осака.

Как отметил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета, общее число зарегистрированных случаев заболевания сокращается в 39 префектурах.

Первоначально Абэ объявил одномесячное чрезвычайное положение до 6 мая в семи городских районах, сильно пострадавших от нового коронавируса в начале апреля. Затем, 16 апреля, он распространил его на всю страну, а позже продлил до 31 мая.

Всего в Японии заражение выявлено у 16,8 тыс. человек, скончались 710.

Япония коронавирус

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