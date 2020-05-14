Перечисления в бюджет от ФТС в апреле рухнули почти на 40%

За четыре месяца 2020 года снижение составило около 18%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-апреле 2020 года перечислила в бюджет 1 трлн 499,5 млрд рублей, сообщило ведомство в четверг.

Год назад этот показатель равнялся 1 трлн 823,6 млрд рублей. Таким образом, снижение перечислений составило 17,8%. При этом за апрель 2020 года перечисления рухнули сразу на 39,4% - до 311,6 млрд рублей с 514,6 млрд рублей в апреле 2019 года.

Как сообщалось, в марте 2020 года перечисления ФТС в бюджет неожиданно выросли на фоне ослабшего рубля на 3,8% - до 465,55 млрд рублей по сравнению с 448,38 млрд рублей в марте 2019 года после падения перечислений на 16,9% в годовом выражении в феврале и на 15,2% в январе.

На 2020 год прогнозное задание для ФТС по перечислениям составляло на начало марта 5 трлн 343 млрд рублей, но, очевидно, эти цифры будут значительно скорректированы при уточнении бюджета. Например, в мае на фоне падения цен на нефть экспортная пошлина на нее понизилась сразу на $45,2 - до $6,8 за тонну с $52 за тонну в апреле, и ожидать какого-то выправления ситуации с таможенными перечислениями в бюджет в мае явно не стоит.

За 2019 год ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 728,96 млрд рублей, что оказалось на 5,5% ниже 2018 года (6,063 трлн рублей), при этом на 25,2% превысили показатели 2017 года (4 трлн 575,69 млрд рублей).