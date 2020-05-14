РСПП призвал отвязать KPI проектов государства и частного бизнеса от электорального цикла

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Привязка инвестиционных проектов, реализуемых с участием государства и частного бизнеса, к электоральному циклу, а именно - сроку президентских полномочий, в нынешних кризисных условиях становится не актуальной: нужно двигаться "вправо", считает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы понимаем, что и корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и СПИК 2.0 - это механизмы, которые, видимо, должны быть скорректированы с учетом текущей ситуации. Мы должны дать компаниям, реализующим инвестпроекты в рамках этих программ, больше определенности в связи с резким сокращением спроса на мировом рынке, внутреннего спроса, сокращения финансовых возможностей компаний. Поэтому мы ставим вопрос о необходимости продления мер поддержки, заложенных в эти механизмы, на более длительный период", - сказал глава РСПП Александр Шохин, выступая на сессии "Недель российского бизнеса", проходящей в онлайн-формате.

По его словам, сейчас "многие показатели KPI ориентированы на политический цикл, скажем, 2023 - самое начало 2024 года". "Но мы понимаем, что ситуация в экономике - российской и мировой - складывается таким образом, что быстрого выхода из кризиса не предвидится. Поэтому нам нужны корректировки такого рода мер, которые ориентированы в большей степени на национальные проекты. Ориентировать их на восстановительный экономический рост. И, безусловно, штрафовать бизнес за то, что ранее предусмотренные сроки не соблюдают, было бы преступно", - заявил Шохин.

По его словам, необходимость корректировки существующих инструментов частно-государственного партнерства РСПП в среду обсуждал с министром экономического развития, представителями Минпромторга и Минфина.

"Те же акты о защите и поощрении инвестиций (СЗПК, закон вступил в силу с апреля - ИФ), важно также посмотреть - насколько мы готовы к тому, чтобы (вступили в силу - ИФ) те нормативно-правовые акты, которые должны вступить в силу в 2020 году, насколько они сейчас своевременны. И мы ставим вопрос о том, чтобы ряд из них можно было бы сдвинуть на год как минимум", - отметил глава РСПП.

"В то же время целый ряд нормативно-правовых актив заканчивает свое действие в 2020 году, либо вообще закончил уже свое действие в начале 2020 года. Здесь можно ставить вопрос о том, чтобы как минимум на год продлить их действие", - сказал Шохин.

Также крупный бизнес хочет сдвинуть вправо вступление в силу ряда обязательств в части экологического законодательства.

"По экологии у нас много вопросов. Мы в основном ставим вопрос о том, чтобы сдвинуть вправо многие обязательства, которые возлагаются на бизнес законодательством, в частности, механизм расширенной ответственности производителей. Считаем, его можно на год как минимум сдвинуть", - заявил глава РСПП.

Что касается краткосрочных антикризисных мер поддержки бизнеса, то, по словам Шохина, их потребуется продлевать: восстановление экономики не будет быстрым. Согласно опросу, проведенному РСПП, более четверти (26,2%) компаний считают, что им понадобится для полного восстановления деятельности от 31 до 90 дней.

"При этом необходимо учитывать, что на более-менее приемлемые показатели компании выйдут не раньше, чем через квартал, а то и через полгода после полного восстановления деятельности. Поэтому важно, чтобы меры поддержки не заканчивались, поскольку у нас еще не закончилась пандемия. А многие меры поддержки у нас заканчиваются в сентябре: это и отсрочка от налогов, и каникулы различного рода и так далее", - сказал Шохин.