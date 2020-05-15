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Цены на нефть завершают ростом третью неделю подряд

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $31,7 за баррель, что на $0,57 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг июльские фьючерсы подорожали на $1,94 (6,7%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,29 (1,05%) - до $27,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта увеличилась до максимальных с 3 апреля $27,56 за баррель, поднявшись на $2,27 (9%).

С начала этой недели Brent подорожала почти на 3%, WTI - на 13%.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с - минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

"Настрой рынка становится осторожно оптимистичным, и я ожидаю, что он будет оставаться таковым в том случае, если не произойдет серьезного отката назад в плане улучшения эпидемиологической ситуации в мире", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

"Прогнозы спроса, однако, остаются неустойчивыми, и трейдеры нервно следят за тем, что происходит вслед за открытием экономик", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

нефть

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