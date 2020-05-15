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Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предложил прекратить с 2021 года плановые проверки бизнеса в сфере защиты прав потребителей. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.

Ведомство предлагает отменить плановые проверки производителей услуг, в том числе продавцов, импортеров, владельцев агрегаторов информации о товарах и услугах, и заменить их внеплановыми выездными и документарными проверками, а также контрольными закупками, следует из пояснительной записки к документу. Также чиновники планируют проводить профилактику нарушений с помощью информирования бизнеса.

С 2012 года по 2018 год число плановых проверок снизилось с 73 700 до 3100, при этом контроль за работой бизнеса стал более эффективным и Роспотребнадзор стал выявлять больше нарушений.

Рост эффективности проверок член генсовета "Деловой России" Сергей Гебель связал с тем, что проверяющие "шли туда, где точно были нарушения", выявленные с помощью "предпроверочных мероприятий". Он сказал это "Коммерсанту". Первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин подтвердил многократное снижение плановых проверок бизнеса. Он предложил заменять все проверки цифровыми методами контроля.

На практике отказ от плановых проверок может обернуться ростом других видов контроля - рейдов, контрольных закупок и административных дел, опасаются опрошенные газетой эксперты. По итогам 2016–2019 годов число внеплановых проверок Роспотребнадзора уже выросло на 14,5%. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в 2019 году пятая часть штрафов по результатам контрольных мероприятий Роспотребнадзора пришлась как раз на административные расследования.

Роспотребнадзор Деловая Россия Опора России Борис Титов

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