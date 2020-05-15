Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом рублевых цен blue chips на фоне раллирующей нефти на ожиданиях постепенного устранения дисбаланса на рынке и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,1-1,9%, при этом лидируют в росте бумаги "Мосбиржи" после дивидендного гэпа вниз накануне.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2619,13 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1124,07 пункта (+1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 73,38 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+2%), "Яндекса" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Башнефти" (+1,5%), "Магнита" (+1,5%), "РусГидро" (+1,5%), АФК "Система" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%).

Чистая прибыль "Московской биржи" в первом квартале 2020 года составила 5,9 млрд рублей, что на 90,7% больше, чем в январе-марте 2019 года, говорится в сообщении компании. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", так как они ожидали роста прибыли вдвое, до 6,2 млрд рублей.

Просели бумаги "ФСК ЕЭС" (-0,2%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация индекса РТС вблизи отметки 1100 пунктов. В то время как оценки в отношении перспектив нефтяного рынка постепенно улучшаются, влияние пандемии COVID-19 на глобальную экономику остается фактором неопределенности - новые случаи заболевания в Китае и Корее, а также всплеск смертности в штате Техас, две недели назад приступившем к ослаблению социальных ограничений, напомнили инвесторам о долгосрочном характере угрозы. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше отметки 73,5 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, глава ФРС США предупредил рынки о длительном периоде восстановления американской экономики, а ВОЗ считает, что COVID-19 может остаться с человечеством навсегда. Более того, преждевременное ослабление карантинных мер способно вызвать вторую волну распространения, которая вновь заставит власти различных стран принять жесткие ограничительные меры. В любом случае перспектива долгого и очень постепенного возвращения мировой экономики к нормальному функционированию становится все более вероятной.

Внешний фон утром в пятницу позитивный. Нефть пытается продолжить рост на восстановлении спроса в Китае. Китайская статистика также говорит о возможности относительно быстрого выхода из экономического спада на фоне коронавирусного шока. Беспокоят заявления главы США о возможных осложнениях в отношениях с Китаем, но эти заявления могут быть частью предвыборной риторики, а не программой к действию. Индекс МосБиржи попытается закрепиться в пятницу выше отметки 2600 пунктов, а рубль может продолжить укрепление в сторону 73 руб. зп доллар.

В США в четверг индексы по итогам торгов выросли на 0,9-1,6% во главе с бумагами банков, хотя начало сессии прошло в минорном ключе из-за слабых данных Минтруда о количестве новых заявок на пособие по безработице (число новых заявок составило 2,981 млн человек при прогнозах на уровне 2,5 млн).

Тем временем экспортные цены в США в апреле упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1,7% в марте, показали официальные статданные. Снижение экспортных цен в прошлом месяце стало максимальным за всю историю наблюдений с декабря 1988 года, отмечает Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Участники рынков отслеживают новости, касающиеся перезапуска национальных экономик, сомневаясь в скорой нормализации обстановки после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Статданные, обнародованные пятницу, дают смешанную картину состояния китайской экономики. Объем промышленного производства в Китае в апреле 2020 года вырос на 3,9% впервые с декабря на фоне постепенного восстановления экономики после пандемии (ожидался рост на 1,5% после снижения в марте на 1,1%). Падение розничных продаж в апреле замедлилось до 7,5%, но оказалась сильнее, чем ожидали аналитики (ожидалось снижение на 7% после падения на 15,8% в марте).

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в случае проблем с Китаем можно было бы полностью прекратить с ним отношения. "Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения", - сказал он в интервью Fox Business в четверг. Такой шаг, по мнению президента США, позволил бы его стране "сэкономить $500 млрд".

Кроме того, Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. "У меня очень хорошие отношения (с ним - ИФ), но прямо сейчас я с ним говорить не хочу", - сказал он.

Нефть в пятницу сохраняет восходящий импульс, завершая ростом третью неделю подряд благодаря надеждам, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке; цена Brent находится на $2,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $32,21 за баррель (+3,5% и +6,7% в четверг), июльская цена WTI - $28,56 за баррель (+2,4% и +9% накануне).

С начала этой недели Brent подорожала на 3%, WTI - на 13%.

Рост цен на нефть поддержало недавнее решение Саудовской Аравии урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.