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Прибыль "Башнефти" по МСФО в I квартале упала в шесть раз

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "Башнефть" по МСФО в первом квартале 2020 года составила 3,863 млрд рублей, что более чем в шесть раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в отчете компании.

Выручка "Башнефти" сократилась на 20,6% - до 175,334 млрд рублей, EBITDA - в 6,5 раза, до 7,174 млрд рублей.

Операционный убыток составил 5,226 млрд рублей против 33,528 млрд рублей прибыли в аналогичном период прошлого года. Прибыльно отработал сегмент "разведка и добыча" - 3,34 млрд рублей. Убыток получен в переработке, логистике и сбыте - 7,861 млрд рублей, корпоративной и прочей деятельности - 566 млн рублей.

Капитальные затраты выросли на 10% - до 15,905 млрд рублей.

Башнефть

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