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Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, курс евро впервые с 6 марта опустился ниже 79 рублей, доллар торгуется вблизи отметки 73 рубля.

Курс евро в 11:00 составил 79,0175 руб., опустившись на 34,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Немногим ранее евро опускался до 78,98 руб. При этом доллар торговался на отметке 73,0375 руб. - минус 44,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,75 копейки - до 75,7285 рубля.

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