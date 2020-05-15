Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе-апреле снизился на 42%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле 2020 года снизилось на 42%, до $35,6 млрд, по сравнению с $61,6 млрд за аналогичный период 2019 года, сообщается в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии регулятора, в апреле произошло серьезное ослабление торгового баланса за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка углеводородного сырья.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, в первом квартале внешнеторговый профицит составил $32,1 млрд. Следовательно, в апреле профицит мог составить $3,5 млрд.

Согласно обновленному в апреле базовому сценарию прогноза Банка России (при цене нефти $27 за баррель), профицит внешней торговли РФ в 2020 году ожидается в размере $43 млрд при экспорте $250 млрд и импорте $207 млрд.

В ЦБ также подсчитали, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле 2020 года уменьшилось, по предварительной оценке, на 41%, до $23,50 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($40,1 млрд).

Как отмечается в комментарии Банка России, динамику показателя определило серьезное ослабление торгового баланса, особенно заметное в апреле, за счет опережающего сжатия экспорта в результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры международного рынка углеводородов.

За счет уменьшения выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов и сжатия импорта услуг на фоне реализации мер против пандемии коронавируса сократился совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, в первом квартале профицит текущего счета составил $21,7 млрд. Следовательно, в апреле профицит мог составить $1,8 млрд.

Сальдо текущего счета в 2020 году по базовому сценарию (цена нефти $27 за баррель) прогнозируется ЦБ отрицательным на уровне $35 млрд.