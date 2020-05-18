Акции "Башнефти" упали на новостях о рекомендациях совета директоров по дивидендам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Привилегированные акции "Башнефти" упали в начале торгов на Московской бирже на 10,8% (до 1305 рублей за штуку), обыкновенные акции подешевели на 3,4% (до 1710,5 рубля за штуку) на новостях о рекомендованных советом директоров компании дивидендах за 2019 год ниже уровня выплат предыдущих лет.

Совет директоров "Башнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 19,15 млрд рублей - 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании.

По итогам предыдущего, 2018-го, года компания выплачивала дивиденды из расчета 158,95 рубля на каждый вид акций. Дивидендные выплаты составили 28,235 млрд рублей (23,5 млрд рублей - на обыкновенные акции, 4,735 млрд рублей - на привилегированные) дивидендов, или 27,7% чистой прибыли за прошлый год, равной 101,833 млрд рублей.