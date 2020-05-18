Михаил Гуцериев покинет совет директоров "М.Видео-Эльдорадо"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совладелец, председатель совета директоров группы "Сафмар" Михаил Гуцериев не включен в список кандидатов в совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео"), который будет избран на годовом собрании акционеров.

При этом в совет выдвинут CEO "М.Видео-Эльдорадо" Энрике Фернандес, который собирается покинуть свой пост. После избрания в совет директоров Фернандес обеспечит передачу дел преемнику и покинет текущий пост, сообщал ритейлер ранее.

Всего в списке кандидатов в совет директоров "М.Видео-Эльдорадо" 14 человек, говорится в сообщении компании.

Столько же входят в действующий совет. В настоящее время кроме Михаила Гуцериева это Саид Гуцериев (председатель совета), президент группы "М.Видео - Эльдорадо" Александр Тынкован, вице-президент ритейлера Павел Бреев, гендиректор Билан Ужахов, гендиректор группы "Сафмар" Авет Миракян, ее инвестиционный директор Вилен Елисеев, гендиректор "Ларнабель Венчурс" Эльдар Вагапов, директор GCM Global Energy Антон Жученко, независимый директор ПАО НК "Русснефть" Андрей Дерех, Алексей Махнев из "ВТБ Капитала", бывший гендиректор супермаркетов "Перекресток" Януш Лелла, совладелец ООО "Мультикубик" Владимир Преображенский, вице-президент Ceconomy по M&A, член правления MediaMarktSaturn Retail Group Андреас Блазе.

Все они снова выдвинуты в совет директоров.

Годовое собрание акционеров, в повестку дня которого включен об избрании совета директоров, пройдет в форме заочного голосования. Бюллетени для голосования принимаются до 22 июня. Принять участие в голосовании смогут акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 мая.