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ВТБ в апреле снизил выдачи розничных ссуд на 31,5%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле, когда почти во всех регионах РФ из-за коронавируса действовали ограничительные меры, снизил выдачи розничных кредитов на 31,5% - до 93,5 млрд рублей со 136,7 млрд рублей в апреле 2019 года, рассказал журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников.

Самое сильное падение показал сегмент автокредитов (снижение продаж на 77%), выдачи кредитов наличными сократились на 54% год к году. Ипотека продемонстрировала положительную динамику - рост выдач на 2%.

Совокупный розничный портфель ВТБ вырос в апреле на 0,2%, составив 3,39 трлн рублей (роста рынка - 0,1%). Портфель потребительских ссуд банка сократился на 0,4% (в целом по рынку сокращение составило 1,4%), портфель автокредитов снизился на 3,3% (в целом по рынку снижение на 2,5%), портфель ипотеки вырос за месяц на 1,3% (рынок вырос на 1%).

С учетом инвестиционных продуктов общий портфель привлеченных средств физлиц вырос с начала года на 6,9%, превысив на конец апреля 5,7 трлн рублей. Без учета инвестиционных продуктов рост составил 2,4%, до 4,4 трлн рублей. В апреле общий и депозитный портфели существенно не изменились.

ВТБ отмечает значительный переток средств со срочных вкладов на средства до востребования (+22,9%) и в инвестиционные инструменты. Портфель инвестиционных продуктов ВТБ с начала года вырос на 25% (266 млрд рублей) и превысил 1,3 трлн рублей.

Печатников указал, что доходы клиентов ВТБ существенно не упали, но резко сократились их расходы, к примеру, транзакции по картам в эквайринге снизились на 34%.

ВТБ

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