Рубль вечером еще сильнее ускорил рост к доллару и евро благодаря спросу на риск

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро в среду вечером усилили темпы снижения против рубля и торгуются на минимальных уровнях с первой половины марта на Московской бирже; рубль ускорил рост к бивалютной корзине благодаря спросу со стороны глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе ОФЗ, растущей нефти и налоговому периоду.

Курс доллара США составил 71,27 руб. в 19:00, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар находился вблизи минимальных отметок с 11 марта. Евро стоил 78,25 руб., подешевев на 93,75 копейки. При этом евро находился вблизи минимальных отметок с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,08 рубля - до 74,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне позитивных сигналов с внешних рынков и благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, включая валюты emerging markets. Поддержку рублю также оказывают дорожающая нефть, спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая и спрос на ОФЗ, в том числе, в рамках аукционов Минфина РФ.

Ведомство в среду разместило ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 824 млн рублей. Благодаря высокому спросу ведомство разместило бумаг на рекордную сумму - 169,588 млрд рублей. Предыдущий максимум был установлен 10 апреля 2019 года, когда министерство продало бумаги на 137,14 млрд рублей.

Кроме того, по итогам аукционов ведомство досрочно выполнило план размещения рублевых облигаций на второй квартал, составляющий 600 млрд рублей по номинальной стоимости.

Всего в среду было продано ОФЗ серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года на общую сумму 111 млрд 964 млн рублей при спросе 149 млрд 333 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 104,9341% от номинала, что соответствует доходности 5,25% годовых.

Объем размещения стал рекордным в рамках одного аукциона. Предыдущий рекорд был установлен чуть более года назад - 15 мая 2019 года, когда ведомству удалось разместить ОФЗ-ПД серии 26227 на сумму 94,743 млрд рублей.

ОФЗ серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года были проданы на общую сумму 46 млрд 800 млн рублей при спросе 57 млрд 855 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 122,2187% от номинала, что соответствует доходности 5,83% годовых.

Минфин также продал ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на общую сумму 10 млрд 824 млн рублей при спросе 29 млрд 159 млн рублей и объеме предложения 10 млрд 824 млн рублей, то есть спрос превысил предложение почти в 2,7 раза. Средневзвешенная цена составила 100,3094% от номинала, что соответствует доходности 2,47% годовых.

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися постепенного возобновления экономической активности в штатах США и ситуации с распространением коронавируса. При этом они проигнорировали жесткую риторику президента США Дональда Трампа в отношении Китая. "Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех кроме Китая в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в твиттере. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Накануне состоялись выступления министра финансов США Стивена Мнучина и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США. По мнению Мнучина, США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде. Он также сказал, что Минфин готов наращивать объемы денежных средств, предоставляемых Федеральной резервной системе, и принимать на себя больше рисков в рамках программ кредитования.

Цены на нефть эталонных марок активно повышаются после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на неожиданное сокращение запасов нефти в стране. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени увеличилась на 2,66% - до $35,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 3,47% - до $33,07 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов -на 3,8 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей. В то же время они прогнозировали снижение запасов бензина на 3,5 млн баррелей.

С начала месяца нефть WTI подорожала на 70%, после обвала в апреле, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже нуля, пишет Bloomberg. Между тем некоторые эксперты ожидают, что цены на нефть останутся на текущих уровнях до появления новых катализаторов роста.

ЦБ РФ 18 мая в рамках бюджетного правила продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

15 мая объем продажи валюты составил 11,3 млрд рублей. С 12 по 14 мая объем продаж валюты составил по 11,4 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 45,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 5,37 копейки, до 72,3381 руб., и поднял курс евро на 1,36 копейки, до 79,1813 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в среду на 40,53 копейки по отношению ко вторнику и составил 71,9701 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 62,31 копейки и составил 71,7926 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 680,75 млн, из которых $734,979 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 945,771 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 24,55 копейки, до 78,9499 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 64,09 копейки и составил 78,6489 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,637 млн, из которых EUR230,717 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR341,92 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 5,62% годовых, в то время как ставка MosPrime Rat по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 5,97% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 8 б.п. - до 5,99% и 6,0% годовых соответственно.