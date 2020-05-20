Экспорт сахара из РФ впервые в истории отрасли превысил 1 млн тонн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия с начала текущего сельхозгода (по сахару - с августа по июль) по 10 мая экспортировала 1,005 млн тонн сахара, что в 7,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

По предварительным данным, около половины этого объема - 496,3 тыс. тонн - было вывезено в текущем календарном году. После актуализации информации и учета данных о торговле со странами ЕАЭС показатели будут еще выше, отмечают аналитики.

"Высокие темпы поставок российского сахара в текущем сезоне стали рекордными за всю историю сахарной индустрии страны", - говорится в обзоре центра.

Лидерами по закупкам российского сахара в этом сезоне стали Узбекистан (163,4 тыс. тонн), Казахстан (156,6 тыс. тонн), Азербайджан (143,6 тыс. тонн), Таджикистан (119,1 тыс. тонн), Украина (67 тыс. тонн) и Белоруссия (47,9 тыс. тонн). Доля этих шести стран составила 697,6 тыс. тонн, или 79,6% всего вывезенного из России белого сахара.

По данным центра, за месяц с 13 апреля по 10 мая этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 64,5%, до 124,6 тыс. тонн (без учета торговли со странами ЕАЭС). В частности, в Азербайджан было отправлено 42,35 тыс. тонн сахара, в Узбекистан - и 23,3 тыс. тонн. Начались также первые в этом сельхозгоду поставки сахара в Ливан - 4,7 тыс. тонн.

Лидерами по отправке сахара за рубеж являются Краснодарский край, а также Липецкая, Курская и Белгородская области.

"В конце апреля правительство РФ приняло постановление, допускающее заключение экспортных соглашений на рынке сахара, что также направлено на поддержку экспорта, в том числе за счет снижения логистических затрат", - отмечают в центре.