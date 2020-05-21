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Рост цен на медикаменты в РФ почти сравнялся со средней инфляцией

Исключением стал анальгин

Рост цен на медикаменты в РФ почти сравнялся со средней инфляцией
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рост цен на лекарства и витамины в России, включенные Росстатом в корзину товаров/услуг для расчета недельной динамики, в период с 13 по 18 мая замедлился, почти сравнявшись с общей инфляцией, исключением стал отечественный анальгин.

В частности, как сообщил Росстат, метамизол натрия (отечественный анальгин) подорожал на 1,0%.

Среди остальных наблюдаемых медикаментов отмечался рост цен на Ренни на 0,3%. Валокордин и флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) стали дороже на 0,2%, алмагель - на 0,1%.

Цены на бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии), поливитамины с макро- и микроэлементами и троксерутин (препарат для лечения болезней вен) стабилизировались.

Линекс (пробиотик) подешевел на 0,3%, офтан катахром (глазные капли) - на 0,2%.

Из этих данных следует, что средний рост цен на указанные медикаменты составил около 0,13%, общая инфляция за этот же период была на нулевом уровне.

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