Катар не будет снижать производство СПГ и сохранил план роста мощностей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Катар, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в мире, не планирует снижать его производство, а также сохраняет планы по увеличению СПГ-мощностей с текущих 77 млн т/г до 110 млн т/г к 2025 году и 126 млн т/г к 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Qatar Petroleum, приводя слова министра энергетики страны и главы компании Саада Шерида Аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi).

Он отметил, что в июне компания снизит капитальные и операционные затраты на 30%.

По словам министра, низкая себестоимость поможет Катару выдержать низкие цены на газ, и в настоящее время государство не рассматривает возможность сокращения добычи. "Фактически, мы собираемся расширяться и даже производить больше запланированных 126 млн тонн СПГ в год, если и когда это станет возможным", - сказал Аль-Кааби.