Минюст зарегистрировал приказ ФАС и Минэнерго о снижении в два раза норм биржевых продаж топлива

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции 25 мая зарегистрировало корректировку совместного приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго о временном снижении в два раза нормативов биржевых продаж нефтепродуктов, сообщается на портале правовой информации.

Снижение нормативов биржевых продаж будет введено с 1 апреля по 30 июня.

Нормативы биржевых продаж по совместному приказу ФАС и Минэнерго временно снижены: бензина с 10% до 5% (от объема производства), дизтоплива с 6% до 3%, авиатоплива с 10% до 5%, мазута с 2% до 1%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - с 5% до 2,5%.