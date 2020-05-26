ЦБ заверил, что уход с рынка отдельных слабых банков не отразится на секторе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий, заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Он указал, что банки различаются между собой по степени финансовой устойчивости.

"Важно то, что мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны всех без исключения банков, понимаем, при каких обстоятельствах и какие проблемы у них могут возникнуть. И у нас есть инструментарий для решения этих проблем. Поэтому мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий", - сказал первый зампред ЦБ.