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ЦБ РФ сообщил о результатах стресс-тестов банков на устойчивость к экономическим шокам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ провел стресс-тесты банков на устойчивость к экономическим шокам, их результаты удовлетворительны, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Банк России провел недавно, по состоянию на 1 апреля текущего года, стресс-тестирование банковского сектора на устойчивость к экономическим шокам. Причем для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, тестирование проводилось на индивидуальной основе", - сказал Тулин.

"Результаты этой строгой, максимально приближенной к реальной действительности проверки банков на стрессоустойчивость оказались вполне удовлетворительными", - подчеркнул первый зампред ЦБ.

Он отметил, что общий потенциал российской банковской системы абсорбировать убытки без нарушения какого-либо из обязательных нормативов превышает сумму в 5 трлн рублей.

ЦБ РФ

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