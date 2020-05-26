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Банки РФ в апреле сократили прибыль в шесть раз по сравнению с мартом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские банки в апреле, когда в России из-за пандемии действовали ограничительные меры, заработали около 32 млрд рублей чистой прибыли против 190 млрд рублей месяцем ранее, следует из отчета ЦБ о динамике банковского сектора.

Сокращение прибыли в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле (оценочно более 100 млрд рублей), указывает регулятор. Месяцем ранее, когда курс рубля снижался, они, наоборот, показали высокую прибыль по этим статьям.

При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по их достаточно стабильному объему на балансе, не было, отмечает ЦБ.

Положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков - 63% от общего количества банков, действовавших на 1 мая (на них приходилось 77% от активов сектора). В марте прибыль получили 254 кредитные организации (на них приходилось 79% активов).

Хроника 27 января – 26 мая 2020 годаЭкономический кризис
Россия ЦБ РФ

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