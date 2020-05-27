Кудрин предложил унифицировать подходы к определению размера дивидендов госкомпаний

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Счетная палата, изучив практику формирования и реализации госкомпаниями дивидендной политики, посоветовала правительству ее унифицировать.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, в апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин направил Михаилу Мишустину письмо, в котором ознакомил премьера с выводами контрольного органа по итогам анализа дивидендной политики госкомпаний за 2017-2019 годы.

Выплату дивидендов крупнейшими компаниями с госучастием регулирует правительственное распоряжение от 29 мая 2006 года №774-р. Согласно документу, госкомпании из спецперечня должны отдавать акционерам не менее 25% прибыли. В последние годы Минфин и Минэкономразвития не раз пытались добиться фиксации в этом документе правила о дивидендах в размере не менее половины прибыли, наталкиваясь на противодействие отраслевых лобби - при этом по факту большинство госкомпаний уже перешли к выплате 50%.

Счетная палата отметила, что "недостатки регулирования дивидендной политики, в том числе установленного распоряжением правительства от 29 мая 2006 г. N774-р, иными актами и решениями правительства, создают вариативность при подготовке решения о размере дивидендов".

В связи с этим, по мнению СП, нужно установить единые подходы к определению размера чистой прибыли АО, подлежащей направлению на выплату дивидендов (и оснований ее снижения), а также сумм, направляемых на выплату акционерам, если чистая прибыль по РСБУ и МСФО различаются. Кроме того, нужно учесть наличие в чистой прибыли по МСФО неконтролирующих долей участия, и определить валюту отчетности для расчета размера дивидендов, советует СП.

Ведомства по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина от 30 апреля сейчас изучают предложения СП, сообщил "Интерфаксу" еще один источник в финансово-экономическом блоке.