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Цены на нефть отскочили вверх после телефонного разговора Путина с саудовским принцем

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть отскочили вверх, сократив снижение по сравнению с предыдущей сессией, после появления информации о состоявшемся в среду телефонном разговоре президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 по Москве составляет $35,22 за баррель, что на $0,95 (2,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $33,3 за баррель, что на $1,05 (3,06%) ниже их стоимости по итогам торгов во вторник.

До выхода сообщений о том, что Путин и Мухаммед Бен Сальман условились о "дальнейшей тесной координации" по вопросу об ограничении добычи нефти, Brent торговалась на уровне $34,45 за баррель, WTI - $32,7 за баррель.

нефть Brent

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