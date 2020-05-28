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"Ростех" создаст общество взаимного страхования для защиты имущества своих предприятий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правление госкорпорации "Ростех" приняло решение о создании общества взаимного страхования (ОВС), сообщил "Интерфаксу" генеральный директор страхового брокера госкорпорации ООО "СБ "РТ-Страхование" Николай Галушин.

"ОВС будет создано для страхования имущества (основных производственных фондов) промышленных предприятий госкорпорации", - сказал он.

Галушин добавил, что страховые программы, предлагаемые в настоящее время страховщиками, не вполне отвечают интересам госпорпорации по имущественной защите из-за специфики деятельности предприятий. К тому же выбор предложений на страховом рынке по этой линии ограничен.

"Создаваемое ОВС призвано исправить эту ситуацию, сформировать внутреннюю систему страхования и управления страховыми рисками предприятий госкорпорации, повысить уровень защищенности предприятий, обеспечить оперативное урегулирование убытков по страховым случаям", - подчеркнул Галушин. Он сообщил, что "финансовые механизмы и принципы участия предприятий в ОВС еще обсуждаются".

Источник на рынке, комментируя тему, уточнил "Интерфаксу" что уже заключенные "Ростехом" договоры страхования, в том числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) продолжат действовать параллельно. "Через ОВС госкорпорация сможет обеспечить имущественной защитой те активы, которые прежде не страховались", - сказал он.

По словам Галушина, "на первом этапе в состав ОВС войдет только часть предприятий госкорпорации". Ограничения на вхождение в ОВС связаны с положениями федерального закона "Об ОВС", которые устанавливают предельную численность членов ОВС - 500 юридических лиц.

Включение в ОВС всех предприятий "Ростеха" будет возможно после внесения соответствующих изменений в закон и снятия этих ограничений, продолжил Галушин. По его словам, предполагается, что "к концу года ОВС "Ростеха" уже начнет заключать договоры с членами ОВС по страхованию имущества".

Вице-президент Национальной ассоциации обществ взаимного страхования Иван Давыдов, комментируя тему, сообщил "Интерфаксу", что ассоциация в апреле этого года направила ряд законодательных инициатив в Госдуму, Совет Федерации и Минфин РФ, касающихся изменений в закон об ОВС. В частности, в них предложена поправка, снимающая действующее ограничение по числу участников ОВС. Давыдов сообщил также, что ассоциация участвует в обсуждениях проекта по созданию другого общества - ОВС для туриндустрии.

Ростех РТ-Страхование Николай Галушин ОВС Иван Давыдов

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