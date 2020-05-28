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Рубль слабо изменился к доллару и евро на смешанных сигналах с внешних рынков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Доллар слегка дешевеет, евро, напротив, немного растет на Московской биржев четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 70,96-71,11 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 70,99 руб. (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,22 руб. (+6,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,89 копейки к уровню закрытия среды, до 74,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 7,35 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,81 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и вслед за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. Растущая напряженность в отношениях между США и Китаем нивелирует оптимизм, связанный с постепенным открытием экономик на фоне смягчения введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер.

На прошлой неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Все 50 штатов США открыли свои экономики в той или ной степени. В столице США Вашингтоне в пятницу снимут введенный из-за коронавируса режим самоизоляции и приступят к первому этапу возобновления экономической деятельности города, сообщило в среду издание The Hill со ссылкой на мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года, заявил в среду ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

Как отмечает CNN, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Moderna, а также Оксфордский университет.

Поддержку евро продолжает оказывать оптимизм по поводу плана восстановления экономики после коронавируса, предложенного Еврокомиссией в среду на 750 млрд евро.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, обнародовавшая этот план на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, заявила, что 500 млрд евро из общей суммы составят субсидии, а 250 млрд евро - кредиты государствам ЕС.

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 2,04% - до $34,03 за баррель. По итогам торгов в среду июльские контракты снизились в цене на 3,95%.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 2,86% - до $31,87 за баррель. Днем ранее цена контрактов уменьшилась на 4,48%.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в четверг в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что он покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

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