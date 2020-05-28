Производители сока попросили правительство РФ обнулить пошлины на ввоз сырья

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производители сока обратились к правительству РФ с просьбой на полтора-два года обнулить пошлины на импорт сырья для того, чтобы отрасль могла сохранить объемы производства и рабочие места.

Согласно письму Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (объединяет производителей с долей в 70% выпускаемой в РФ соковой продукции, воды и безалкогольных напитков), с копией которого ознакомился "Интерфакс", перечень продукции для обнуления пошлин состоит из 145 наименований. Это, в частности, клубничное и вишневое пюре, которое сейчас ввозится с пошлиной 10%, пюре черной смородины (6%), замороженная клубника (10%), замороженные персики, ананасы, груши, киви (8%), пюре цуккини (10%), консервированная фасоль (10%), а также витаминно-минеральные комплексы для детского питания.

Обосновывая запрошенный срок обнуления пошлин, Союз пояснил, что "по опыту кризисов 2008 и 2014 годов именно этот период требуется для адаптации индустрии, населения и бизнеса к новым курсам валют и экономическим реалиям". "Применение данной меры поможет сдержать рост потребительских цен на товары, чувствительные к их повышению, в том числе социально значимые и для питания детей раннего возраста", - говорится в письме.

Союз уточняет, что некоторые виды сырья не растут в РФ и без некоторых ингредиентов невозможно производить продукцию, в том числе для детского питания.

В письме говорится, что эта мера особенно необходима предприятиям малого и среднего бизнеса, которые больше других могут пострадать от изменения экономической ситуации, нестабильности спроса, спада инвестиций, сложностей с поставками импортного сырья, компонентов и материалов. Союз сообщает, что в ходе прошлых кризисов число таких производителей сократилось на 431 компанию. "При аналогичной предыдущим годам глубине кризиса общие сокращения персонала, связанные с ликвидацией производств, могут составить до 20-25% или до 6,8 тыс. рабочих мест", - говорится в письме.

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод был создан в 2002 году. В его состав входят ведущие производители соков, безалкогольных напитков и воды, в частности компании "Прогресс", "Аквалайф", "Холдинг-Аква", Coca-Cola HBC Россия, PepsiCo, "Акваника" и другие.

По данным Росстата, в 2019 году производство соков в РФ снизилось на 3,8%, до 1,1 млрд условных банок, а минеральной и питьевой воды (без сахара и подсластителей) - увеличилось на 11,8%, до 14,9 млрд бутылок (0,5 литра).