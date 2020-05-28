Samsung сократит на калужском заводе около 10% сотрудников

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" планирует сокращение штатного состава на предприятии в Калужской области менее 10%, сообщило министерство труда региона.

Министерство охарактеризовало сокращение как "незначительное".

"Вместе с тем открыты порядка 100 вакантных рабочих мест на производственных линиях, сейчас перед предприятием стоит задача их замещения, в первую очередь, за счет сокращаемых сотрудников", - отмечается в сообщении министерства.

Сокращение будет проводиться в соответствии с требованиями трудового законодательства. Работники смогут как получить компенсацию и расторгнуть трудовой договор, так и перейти на другую работу и переобучиться при необходимости.

Согласно данным сайта компании, на калужском предприятии работает около 1,2 тыс. человек.

Завод Samsung Electronics в Калужской области (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга") был открыт в сентябре 2008 года. Объем инвестиций в предприятие превысил $250 млн. Общая площадь производственных цехов завода достигает 40,6 тыс. кв. м. В заводской комплекс входят мощности, на которых собирается готовая продукция, цеха производства печатных плат и микросхем и термопластового литья.