Рубль открыл торги ростом к доллару и евро благодаря интересу к рисковым активам

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине в связи с увеличением интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после того, как президент США Дональд Трамп не стал оспаривать условия торговой сделки с Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,81-69,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 69,84 руб. (-30,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар торгуется ниже 70 руб. впервые с 6 марта. Евро подешевел до 77,78 руб. (-15,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 74,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 91,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 77,39 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на старте первых торгов месяца благодаря спросу инвесторов на рисковые активы, так как на пресс-конференции, посвященной отношениям с Китаем, Трамп не сказал, что США выйдут из торгового соглашения, заключенного ранее в этом году.

По словам Трампа, США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. "Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система"", - заявил Трамп в Белом доме.

Трамп добавил, что США отзовут статус самостоятельной таможенной территории Гонконга, а также введут санкции в отношении должностных лиц, которые "прямо или косвенно подрывают автономию Гонконга". "Наши действия будут решительными и значительными", - заявил президент США.

Трейдеры также продолжают оценивать заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что отрицательные процентные ставки не подходят для США.

Председатель ФРС отметил, что существует явная опасность второй волны коронавирусной инфекции, и это станет проблемой для ЦБ, но не следует беспокоиться, что у него не хватит инструментов для борьбы с новой вспышкой заболевания.

"Я бы больше беспокоился о том, что вторая волна подорвет доверие",- сказал он, добавив, что это приведет к более медленному и слабому восстановлению. По его словам, "полное восстановление экономики будет в действительности зависеть от уверенности людей в том, что безопасно выходить на улицу и принимать участие в широком спектре экономических активностей".

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в понедельник после уверенного роста по итогам предыдущего месяца.

В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,03% - до $37,83 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились на 0,03% - до $35,5 за баррель.

Данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе снизилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.

Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение уровня добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

Встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.